Внешнеторговый дефицит Украины составил почти $700 млн

Негативное сальдо внешнеторгового баланса Украины по итогам 2021 года незначительно сократилось по сравнению с 2020 годом — с $678 млн до $676 млн, сообщила Государственная служба статистики, сообщает Новое время.

В прошлом году экспорт товаров и услуг вырос на 34,3%, до $79,724 млрд, а импорт — на 33,9%, до $80,401 млрд.

В частности, экспорт в страны ЕС увеличился на 45,9% - до $30,336 млрд, а импорт оттуда — на 26%, до $32,17 млрд.

В торговле Украиной товарами по итогам 2021 года зафиксировано отрицательное сальдо — $4,728 млрд (на 8,1% меньше 2020 года). В торговле услугами положительное сальдо сократилось на 4,2% - до $5,563 млрд.

Инфографика: ukrstat.gov.ua

По данным Минэкономики, в 2021 году рост валового внутреннего продукта Украины составил 3,2%. ВВП в прошлом году был на уровне около $200 млрд.