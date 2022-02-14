В СНБО уверены, что в ближайшие дни наступления РФ не будет

Украинские силовые структуры не видят вероятности того, что в ближайшие дни, 16-17 февраля, может начаться широкомасштабное вторжение со стороны России, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы полностью осознаем, что происходит на сегодняшний день на территории нашей страны, мы осознаем те риски, которые есть на территории нашей страны. Но ситуация находится абсолютно под контролем, более того – мы на сегодняшний день не видим, что широкомасштабное наступление Российской Федерации может происходить или 16-го, или 17-го числа. Мы этого не видим", - заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов журналистам по итогам встречи с представителями Верховной Рады.

Он также призвал не "раздувать ситуацию", поскольку дестабилизация внутренней ситуации в стране играет на руку противнику.

"По всем данным разведки, которые у нас есть на сегодняшний день -как нашей разведки, так и разведки наших партнеров - дестабилизация внутренней ситуации на территории нашей страны – это для них ситуация номер один. Без внутренней дестабилизации сделать какие-либо неприятности нашей стране на сегодняшний день они не могут", - рассказал Данилов.

При этом он не исключил возможности провокаций после того, как Государственная Дума РФ рассмотрит на заседании во вторник вопрос о признании так называемых "ЛНР" и "ДНР".