В Сети появилось фото Елены Зеленской в Киеве

Жена президента Украины Владимира Зеленского — Елена Зеленская — не выезжала за границу и находится в Киеве, сообщает Новое время.

Соответствующее фото опубликовано в сторис Студии Квартал 95 в Instagram.

Елена Зеленская является автором Женского Квартала. По всей видимости, на фото — рабочая встреча. На фотографии также изображены авторы Женского Квартала Валерий Жидков, Александр Пикалов, маркетинг-директор Нина Горбачева, генеральный продюсер Ирина Пикалова.

Елена Зеленская на рабочей встрече / Фото: Квартал 95 / Instagram

14 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его семья не покидала Украину.