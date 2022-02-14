На польской фабрике динамита прогремел взрыв

На фабрике по производству динамита и взрывчатых веществ NitroErg в польском Крупском Млыне в Силезском воеводстве прогремел мощный взрыв, сообщает Лента.Ру.

"Произошел взрыв на фабрике по производству взрывчатых веществ NitroErg. В результате взрыва уничтожено одно из зданий на территории завода" , — сообщило радио.

W miejscu #wybuch u w fabryce materiałów wybuchowych w Krupskim Młynie poszukiwania prowadzone sa na gruzowisku pic.twitter.com/ldsNwuwrii — Przemo Rembielak (@PRembielak) February 14, 2022

По информации очевидцев, взрыв был слышен в радиусе многих километров, в пределах 20 километров взрывная волна задела оконные стекла. Информации о жертвах нет, двое человек объявлены пропавшими без вести. К месту происшествия направлены пожарные, для эвакуации раненых задействованы медицинские вертолеты.