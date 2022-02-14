Украинские корабли нашли обходной путь из черноморских портов: военные учения РФ – больше не помеха, сообщает UBR.

Сегодня вечером, 14 февраля, первый – с момента начала военных морских учений в Черном море ВМС РФ – украинский корабль класса Panamax смог беспрепятственно выйти из черноморского порта.

Об этом сообщил совладелец терминала Neptune Андрей Ставницер.

"Прямо сейчас из зернового терминала Neptune в Южном обходным маршрутом прошел балкер MV Melia с дедвейтом – 76.225mt и осадкой – 12,85 м. Это – первое судно класса Panamax, которое успешно прошло по дополнительному коридору", – рассказал он.

По его словам, при помощи Мининфрастурктуры, для кораблей удалось найти глубоководные пути.

Он также добавил, что в ближайшее время ГП "Госгидрография" выпустит официальное сообщение о подтверждении глубин и том, что порты могут работать в штатном режиме.

"Сейчас нам много приходится разговаривать со своими международными партнерами и убеждать их, что ситуация изнутри намного лучше, чем может показаться из заголовков", – подметил Ставницер.

В свою очередь замглавы Государственной службы морского и речного транспорта Украины (Морадминистрации) Виктор Вишнев заметил, что они "заканчивают промеры и в самое ближайшее время дадут детальные глубины по всему району".