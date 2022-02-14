Президент Украины Владимир Зеленский пообещал привлечь к ответственности чиновников, покинувших Украину в связи с эскалацией ситуации со стороны Российской Федерации, сообщает Интерфакс-Украина.

"Президент сказал, то в настоящее время ни один чиновник не может себе позволить покинуть нашу страну. К тем чиновникам, которые это сделали, будут (применены - ИФ) суровые меры и будут (ставиться - ИФ) вопросы об их возвращении в наше государство, если они решили покинуть территорию", - сказала народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк журналистам по окончании заседания фракции "Слуга народа" с участием президента в понедельник.

По ее словам, в заседании фракции принимали участие также глава офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, спикер парламента Руслан Стефанчук.

Народный депутат отметила, что вопросы об исключении нардепов из фракции не рассматривались.

Как сообщил ранее секретарь СНБО Алексей Данилов, в настоящее время 23 народных депутата находятся за пределами Украины.