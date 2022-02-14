США предоставят Украине 1 миллиард долларов кредитных гарантий

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность предоставления Украине суверенных кредитных гарантий на сумму до 1 миллиарда долларов, чтобы помочь поддержать экономику страны, сообщает Экономическая правда.

Об этом стало известно агентству Bloomberg из двух информированных источников.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан проинформировал американских законодателей об этом предложении, назвав его частью более широкого пакета макроэкономической поддержки, рассматриваемой для Украины в условиях напряженности в отношениях с Россией.