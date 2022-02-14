Арахамия хочет запретить депутатам покидать Украину

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что внесет в парламент законопроект о запрете чиновникам покидать Украину в случае введения военного положения, сообщает Новое время.

Во время брифинга по итогам заседания фракции нардеп сказал, что законопроект был готов месяц назад, но он отложил его после предупреждения МИД о том, что это может «способствовать паническим настроениям».

По словам Арахамии, законопроект предусматривает, что в случае введения чрезвычайного или военного положения чиновникам всех категорий, в том числе народным депутатам, запрещается выезд за границу. Он планирует зарегистрировать документ 14 или 15 февраля.

"С учетом того, что происходит, — что некоторые депутаты просто выезжают, потому что боятся — надо туда вписать норму, что [будут] лишать их мандата" , — заявил глава фракции.

Нардеп от Слуги народа Ольга Василевская-Смаглюк по итогам заседания фракции с участием президента сообщила, что чиновники, которые покинули Украину, должны вернуться добровольно в течение суток, «либо у них будут проблемы с возвращением в будущем».

Ранее президент Владимир Зеленский призвал олигархов и депутатов, которые уехали из Украины, вернуться в течение 24 часов, иначе «нам всем как государству придется делать серьезные выводы, и мы точно их сделаем».

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, за пределами Украины находятся 23 народных депутата.

Украинская правда писала, что в воскресенье, 13 февраля, из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов украинских олигархов и бизнесменов.