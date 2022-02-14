"Атака на Киев может начаться без предупреждения" - разведка США

Разведка США считает, что войска РФ на границе Украины продолжают подготовку, а нападение на Киев может начаться без предупреждения, сообщает Новое время.

По словам неназванного высокопоставленного чиновника из администрации Белого дома, данные разведки указывают на то, что российские силы на границе Украины «явно расширяют свои возможности для вторжения».

"Они повышают уровень готовности" , — сообщил неназванный чиновник.

Учитывая эти разведданные, в США считают, что российская атака, в том числе нападение на Киев, может начаться без предупреждения, цитирует источник CNN.

Как сообщало Politico со ссылкой на источник, президент США Джо Байден рассказал союзникам по НАТО и лидерам Евросоюза, что Россия может вторгнуться в Украину 16 февраля.

Такую же дату вероятного вторжения, по данным Der Spiegel, ЦРУ и американские военные озвучили немецкому правительству и другим странам НАТО.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники среди официальных лиц США сообщило, что новая агрессия РФ против Украины может начаться 15 февраля. В России в ответ обвинили западные СМИ в «масштабной дезинформационной кампании».