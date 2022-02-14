Резников исключил нападение на Киев из Беларуси

Министр обороны Украины Алексей Резников считает маловероятным вторжение России и захвата Киева с территории Беларуси. Он подчеркнул, что рельеф местности и выстроенная на этом направлении оборона осложнят задачу наступающим, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Об этом Резников заявил в эфире программы "Свобода слова".

"Я в этот сценарий не верю, потому что атака на Киев возможна только с севера с территории Республики Беларусь. Не забывайте, что у нас тысяча километров с Беларусью, из которых около 750 километров - это болота, заросли, очень сложный рельеф" , - сказал Резников.

По его словам, не в любом месте можно пересечь границу с Беларусью. Он добавил, что там есть всего 250 километров, которые можно легко преодолеть. Однако, уточнил Резников, в этом случае вражеские войска окажутся не под Киевом, а на границе с Польшей.

"Поэтому, даже с точки зрения географии, это сложная история атаковать Киев с севера. Во-вторых, до Киева еще нужно дойти, а это 200 километров. У нас система обороны так настроена, что до Киева никто не дойдет" , - резюмировал Резников.

Напомним, накануне Резников провел телефонные переговоры с главой Минобороны Беларуси Виктором Хрениным.