Байден и Джонсон предупредили РФ о "затяжном кризисе"

Любое вторжение России в Украину приведет к «затяжному кризису» для Москвы, заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден, сообщает Новое время.

Как пишет Sky news, они подчеркнули, что последствия вторжения ощутит не только Россия, но и весь мир. В своем разговоре лидеры призвали западных союзников «остаться едиными».

При этом Джонсон и Байден уверены, что необходимо продолжать вести переговоры с Россией.

14 февраля Джонсон и Байден провели телефонный разговор на фоне вторжения России в Украину.