"Мы дома": Зеленский записал видео с женой
Президент Украины Владимир Зеленский записал видео со своей супругой Еленой, сообщает УНИАН.
Ролик он опубликовал в своем аккаунте в Instagram.
"Всем добрый вечер. 14 февраля 2022 года. Снимаем это видео с женой не просто так. Очень важно сейчас показать всем, что мы вместе. Мы дома. Мы в Украине", - написал президент.
Его супруга поздравила украинцев с Днем святого Валентина.
"Любите друг друга, любите Украину", - сказала Зеленская.
Напомним, что ранее президент объявил 16 февраля Днем единения.
"Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", - отметил он.
Также он заявил, что сейчас каждый проходит настоящий тест на гражданина Украины, и призвал вернуться тех, кто покинул страну.