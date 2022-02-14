"Мы дома": Зеленский записал видео с женой

Президент Украины Владимир Зеленский записал видео со своей супругой Еленой, сообщает УНИАН.

Ролик он опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

"Всем добрый вечер. 14 февраля 2022 года. Снимаем это видео с женой не просто так. Очень важно сейчас показать всем, что мы вместе. Мы дома. Мы в Украине" , - написал президент.

Его супруга поздравила украинцев с Днем святого Валентина.

"Любите друг друга, любите Украину" , - сказала Зеленская.

Напомним, что ранее президент объявил 16 февраля Днем единения.

"Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство" , - отметил он.

Также он заявил, что сейчас каждый проходит настоящий тест на гражданина Украины, и призвал вернуться тех, кто покинул страну.