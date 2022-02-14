Во Франции рассказали о действиях при вторжении РФ в Украину

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что российские войска готовы к быстрому вторжению в Украину, добавив, что в случае эскалации Париж введет масштабные санкции против РФ, но не окажет военной поддержки Киеву, сообщает Новое время.

"Если вопрос в том, есть ли элементы для крупного наступления российских войск на Украину, тогда да, это правда. Это возможно и быстро" , — сказал Жан-Ив Ле Дриана в эфире одного из французских телеканалов.

Он сказал, что эту оценку разделяют Париж и его союзники, но нет признаков того, что президент России Владимир Путин принял такое решение.

На вопрос, будут ли санкции в случае нападения России на Украину, Ле Дриан сказал, что да, и они будут масштабными, даже если они окажут эффект бумеранга на экономику Европы.

При этом глава МИД Франции, сообщил, что Париж не окажет военной поддержки Украине в случае эскалации, сообщает СNN.

Также он предупредил, что война между Россией и Украиной будет «катастрофой для всех, особенно катастрофой для России в первую очередь».