Пентагон оценил сообщение России о скором завершении части учений

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты положительно оценивают заявления России о скором завершении части учений, сообщает Лента.Ру.

В то же в Вашингтоне по-прежнему считают, что Россия недостаточно прозрачно проинформировала их о том, для чего происходит сосредоточение российских войск вдоль украинской границы, добавил он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином. Стороны обсудили вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес.

В феврале в Белоруссии проходят совместные с Россией военные учения «Союзная решимость-2022». По словам президента республики Александра Лукашенко, военнослужащие отработают противостояние с силами Польши, Прибалтики и Украины.