В Беларуси заявили, что РФ не будет наступать на Украину с ее территории

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что его белорусский коллега заверил, что с территории этой страны наступления войск Российской Федерации на Украину не будет, сообщает УНИАН.

Об этом Резников сказал во время включения в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Резников рассказал о своем телефонном разговоре с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным.

"Мы много предостережений сняли во время этого разговора. Он мне объяснил, что происходит. Мы договорились о том, что теперь будут на уровне взаимодействия наши атташе по военным вопросам. Завтра уже будет присутствовать наш атташе по приглашению министерства обороны Республики Беларусь на полигоне, на котором будут проводиться учебные стрельбы, которые, как он заверил меня, что они не будут в сторону Украины. Наш атташе будет за этим наблюдать" , - сказал Резников.

Также министр сказал, что белорусский атташе будет присутствовать на украинских учениях.

"И снова наш приедет на учения, которые проходят в Республике Беларусь уже 19 числа" , - заявил Резников.

Как сказал министр, белорусский генерал Хренин заверил его, что "никаких агрессивных действий со стороны Республики Беларусь они не хотят и не будут делать", потому что это "оборонные учения".

"Он заверил меня, что вооруженные силы Российской Федерации у них находятся временно во время этих учений. Я обратил внимание на количество контингента Российской Федерации и что нам точно известно, где именно они находятся. Он меня еще раз заверил, что это временный момент проведения учений, которые у них были спланированы" , - заявил Резников.

Также министр сказал, что со своей стороны заверил белорусскую сторону, что Украина никаких агрессивных действий против Беларуси не имеет.

Резников сказал, что с белорусским собеседником договорился продолжить диалог, и в случае возникновения каких-либо нюансов или возможных провокаций, которых не должно быть, будет возобновляться коммуникация на уровне атташе, министров и министерств иностранных дел.

"Это первый момент, который придает сегодня позитива, и когда кто- то говорит, что у нас есть риски с севера, я по крайней мере услышал официальные заверения из уст моего коллеги - руководителя оборонного ведомства Республики Беларусь. И это вдохновляет на то, что наши отношения между украинцами и белорусами, как соседями, остаются дружескими" , - подчеркнул Резников.

Он отметил, что российско-белорусские учения должны завершиться 20 февраля.