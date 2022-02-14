"Слуги" готовятся к имплементации "минских соглашений"

Глава президентской фракции Давид Арахамия, после заседания депутатов "Слуги народа" подтвердил готовность монобольшинства начать готовить законопроекты для реализации Минских соглашений, но только в том формате, который будет устраивать Украину, сообщает Зеркало недели.

"Это же Минский пакет, там написано, что нужно разрабатывать. Мы вообще не прочь разрабатывать все законопроекты, которые там указываются. Главное — какое содержание этих законопроектов. Во-вторых, главное в каком порядке мы это будем делать. Мы говорим: давайте по очередности определимся. Если очередность та, которая устраивает Украину, тогда мы будем двигаться по этому пути", — заявил Арахамия.