Арахамия заявил, что полномасштабное наступление РФ невозможно

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что российских войск возле украинской границы недостаточно для полномасштабного вторжения, сообщает Новое время.

В эфире программы "Право на владу" он рассказал об итогах совещания народных депутатов с секретарем СНБО Алексеем Даниловым, представителями силового и экономического блоков, ВСУ и украинской разведки.

По словам Арахамии, во время эскалации весной 2021 года вокруг границ Украины было сконцентрировано 220 тысяч российских солдат и техники — этого «теоретически достаточно» для «большого нападения». Сейчас Россия стянула к украинским границам 123 тысячи, что почти в два раза меньше.

"С военной точки зрения, как нам объяснили военные, полномасштабное нападение невозможно… По координационным действиям они [разведка] не видят, что [россияне] непосредственно готовятся… 99,9% что послезавтра ничего не будет" , — сказал народный депутат.

Арахамия также упомянул погодные условия и информацию о том, что десятки российских танков увязли в болотах и «сейчас у них очень большие проблемы, каким образом эту технику доставать».