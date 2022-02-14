Ахметов планирует вернуться в Украину 16 февраля
Олигарх Ринат Ахметов планирует вернуться в Украину и посетить Мариуполь 16 февраля, сообщает Украинская правда.
"Ринат Ахметов в среду 16 февраля будет в Мариуполе", - заявила пресс-секретарь бизнесмена Анна Терехова в комментарии новостному агентству.
- 13 февраля "Украинская правда" из своих источников в правоохранительных органах узнала, что Ахметов покинул Украину на чартерном самолете в направлении Цюриха в Швейцарии.
- Вечером 14 февраля президент Владимир Зеленский обратился к покинувшим Украину олигархам и народным депутатам и призвал их вернуться и засвидетельствовать свой патриотизм.
- УП узнала, что 14 февраля в Украину из-за границы вернулся народный депутат и бизнесмен Вадим Новинский.
- Журналисты британского издания the Guardian узнали из своих источников, якобы Байден сообщил официально лидерам стран-членов НАТО, что Россия намерена начать широкомасштабное наступление до конца февраля. Наступление должно научатся с нанесения массовых ракетных и авиаударов.
- Немецкое издание Der Spiegel заявило, что США предупредило руководство всех стран-членов НАТО, что Россия определила дату начала широкомасштабного наступления 16 февраля.