Резников не видит причин вводить военное положение

Министр обороны Алексей Резников заявил, что на сегодня нет оснований введения военного положения в Украине на фоне угрозы российского вторжения, сообщает Корреспондент.

"Я уверен, что для введения такого особого режима оснований сегодня нет. Только ради того, чтобы нормировать медийное пространство, ни в коем случае делаться это не может. Мы живем в демократической стране и учимся проходить такие испытания" , - подчеркнул в эфире программы Свобода слова Резников.

Он отметил, что Украина переживет этот кризис и выйдет из него более сильной.