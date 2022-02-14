Резников не видит причин вводить военное положение
Министр обороны Алексей Резников заявил, что на сегодня нет оснований введения военного положения в Украине на фоне угрозы российского вторжения, сообщает Корреспондент.
"Я уверен, что для введения такого особого режима оснований сегодня нет. Только ради того, чтобы нормировать медийное пространство, ни в коем случае делаться это не может. Мы живем в демократической стране и учимся проходить такие испытания", - подчеркнул в эфире программы Свобода слова Резников.
Он отметил, что Украина переживет этот кризис и выйдет из него более сильной.
"Но военное положение вводится в случае вторжения, я надеюсь, что такого вторжения не произойдет", - сказал министр обороны.