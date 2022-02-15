У Байдена заявили, что активно взаимодействуют с РФ по Украине

Соединенные Штаты сохраняют готовность к продолжению дипломатической работы с Россией по ситуации вокруг Украины и вопросам безопасности, однако трезво смотрят на перспективы такого диалога. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает ТАСС.

Она прокомментировала высказывания главы МИД России Сергея Лаврова о наличии у Москвы и Запада возможностей договориться по проблемам безопасности и о необходимости продолжать такой диалог.

"Мы активно работаем над тем, чтобы достичь дипломатического решения в целях деэскалации кризиса. Мы продолжаем взаимодействовать с российским правительством в полной координации [действий] со своими союзниками и партнерами. Путь для дипломатии по-прежнему имеется, если Россия решит взаимодействовать конструктивным образом. Однако мы трезво смотрим на перспективы этого, принимая во внимание шаги, которые Россия открыто делает "на земле" , - сказала официальный представитель американского лидера.

По ее словам, США готовы к любому повороту событий в ситуации вокруг Украины, но предпочли бы видеть движение по пути дипломатии вместе с Россией.