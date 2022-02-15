Китайские технологические компании начали инвестировать в метавселенные

Крупнейшие китайские технологические компании начали вкладываться в метавселенные. Специфику китайских метавселенных будет определять государственная цензура, госрегулирование технологической отрасли и борьба с криптовалютами, сообщает Лента.Ру.

Метавселенная представляет собой постоянно существующее виртуальное пространство, в котором люди могут взаимодействовать с помощью очков и шлемов виртуальной реальности. Многие эксперты полагают, что единой метавселенной не будет, и производители программного обеспечения будут зарабатывать созданием множества виртуальных миров.

Объем рынка метавселенных в Китае может достигать 52 триллионов юаней (около восьми триллионов долларов). Такие данные называет Morgan Stanley. Интернет-гиганты Tencent, NetEase, ByteDance (владелец TikTok), Alibaba и Baidu планируют последовательно развивать это направление бизнеса. Упоминание о метавселенной можно найти и в официальных документах —например, пятилетнем плане развития IT-индустрии в Шанхае.

По мнению экспертов, всплеск интереса к метавселенной произошел после усиления регулирования технологической отрасли в прошлом году. Наиболее распространенным является мнение, что более строгий контроль коснется и метавселенных. Как считает аналитик китайского рынка в Daxue Consulting Ханью Лю, они будут подвергнуты строгой цензуре, а китайские метавселенные станут изолированными от остального мира.

В 2021 году генеральный директор Tencent Пони Ма заявлял, что метавселенная предоставит возможность для роста существующих отраслей, таких как игровая индустрия. Самой компании принадлежит множество цифровых активов — социальные сети, сервисы мгновенного обмена сообщениями, разработчики игр и программного обеспечения, своя поисковая система.

Не менее серьезно за развитие в области взялась компания ByteDance, владеющая сервисом TikTok и его китайским аналогом, своей социальной сетью и новостными агрегаторами. В прошлом году она приобрела производителя гарнитур виртуальной реальности Pico. Из-за связей с правительством Китая и политической цензуры деятельность компании неоднократно расследовалась в других странах.

Компания Alibaba, которой принадлежат крупнейшие торговые интернет-порталы, сервис облачных вычислений и активы в области развлечений, планирует в 2022 году выпустить очки дополненной реальности для виртуальных встреч. Дополненная реальность представляет собой объединение реального и виртуального мира.

Развитием метавселенных занялись также компании NetEase и Baidu. Последняя запустила в 2021 году приложение для метавселенной под названием XiRang, вмещающей до 100 тысяч человек одновременно. Вместе с тем вице-президент Baidu Ма Цзе считает, что до полноценной работы проекта может понадобиться еще шесть лет.

Работу в области метавселенных активно ведут и иностранные компании. Американская Meta (ранее Facebook) инвестирует в течение 2022 года около 10 миллиардов долларов на разработку технологий для создания метавселенной. Другой гигант американского рынка компания Microsoft активно расширяется в области игр. Недавнее приобретение Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов призвано усилить позиции в этой области.