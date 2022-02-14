Погранслужбу вслед за полицией перевели на усиленный режим

Для работников Госпогранслужбы и Нацполиции со вторника, 15 февраля, вводится усиленный режим работы. Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил в эфире "Свобода слова", сообщает Укринформ.

«С завтрашнего дня введен усиленный режим работы и пограничников, и полицейских. И это тоже один из символов того, что мы готовы к любым сценариям в нашей ситуации» , - сказал министр.

Он также призвал вступать в ряды территориальной обороны, назвав это правильным ответом на любую угрозу.

Комментируя вопрос о возможных проявлениях мародерства Монастырский отметил:

«Ответ здесь один – это увеличение полицейского присутствия в городах, селах, потому что именно это добропорядочным людям дает уверенность, а для людей, настроенных на определенные правонарушения, есть предостережение в их действиях».

Ранее глава Нацполиции заявил, что личный состав с 14 по 19 февраля переводится на усиленный режим несения службы.