Шведские офицеры из канадской миссии покинули Украину

Четверо шведских офицеров, участвовавших в канадской миссии Unifier на Украине, покинули страну, сообщает ТАСС.

"В связи с действиями России на границе с Украиной значительно возросла угроза проведению миссии Unifier. Поэтому канадское руководство приняло решение временно отозвать свой персонал" , - утверждается в пресс-релизе Вооруженных сил Швеции.

Участвовавшие в миссии шведы в настоящее время находятся в Польше. ВС Швеции предоставляли персонал канадской миссии с 2018 года.

Вооруженные силы Канады с 2015 года в рамках операции Unifier проводят обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне во Львовской области. Ранее Оттава объявила, что канадские военные инструкторы продолжат находиться на Украине в рамках операции Unifier до 2025 года. Кроме того, состав миссии будет увеличен со временем с 200 до 400 человек.