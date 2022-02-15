США готовят $1 млрд на "лечение" экономики Украины

Соединенные штаты Америки рассматривают возможность предоставления украинскому государству гарантий по суверенным кредитам на сумму до $1 млрд. Американские чиновники считают, что это поможет экономике страны устоять на фоне информации о возможном наступлении России, сообщает Обозреватель.

Согласно материалам Bloomberg со ссылкой на источники, такую информацию озвучивал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как пишет издание, он провел телефонную конференцию для законодателей Палаты представителей относительно ситуации в Украине. На этом брифинге американский чиновник и озвучил вероятность предоставления стране такой суммы.

По словам Салливана, это будет частью широкого пакета макроэкономической поддержки, предоставление которой рассматривает Вашингтон для Киева в условиях напряженности в отношениях с Кремлем.