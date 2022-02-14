На границе не наблюдается увеличения войск РФ - Залужный

Командование ВСУ постоянно фиксирует перемещение российских войск вдоль границы, но подтверждений, что их количество продолжает увеличиваться, нет. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в программе «Свобода слова» на ICTV, сообщает Укринформ.

«Мы увидели максимальное количество, которое есть и находится постоянно в движении, они меняют места дислокации, перемещаются. Это осуществляется от временно оккупированной территории АР Крым и до Республики Беларусь. Да, мы фиксируем их перемещение. Сказать, что прямо сейчас произошло кардинальное их увеличение, я не могу» , - отметил Залужный.

По его словам, отслеживается определенное количество техники и личного состава, «тех, кто постоянно находится в движении, останавливается, выполняет задания и перемещается в другие места». В целом, как отметил главнокомандующий ВСУ, «полностью все перемещения нами отслеживаются».

Отвечая на вопрос о численности российских войск на границе с Украиной, главнокомандующий сообщил, что «их чуть больше 120 тысяч, объединенных в 85-87 батальонно-тактических групп. Еще 20 БТГ наблюдаем, находящиеся постоянно в движении».