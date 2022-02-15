В ФРГ рассматривают вывод солдат Бундесвера из Мали

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт и ее малийский коллега полковник Садио Камара провели телефонный разговор, в ходе которого представительница ФРГ выразила опасения по поводу дальнейшего пребывания германских военнослужащих на территории Мали, сообщает ТАСС.

"Без четкого пути к демократически легитимному правительству я не вижу оснований для дальнейшего пребывания германских солдат в Мали" , - приводит слова Ламбрехт агентство DPA.

При этом она вновь указала на необходимость скорейшего проведения выборов в стране, а "не через 4-5 лет". Глава Минобороны ФРГ также подчеркнула, что безопасность германских солдат должна быть безоговорочно гарантирована.

"С малийской стороны не должно быть никаких ограничений. Использование наших разведывательных беспилотников, например, должно быть возможно в любое время, на постоянной основе и в соответствии с требованиями приказа" , - подытожила она.

Кроме того, Ламбрехт заметила, что в скором времени планирует вновь обменяться мнениями с министром обороны Мали по текущей ситуации в стране. До тех пор она ожидает "надежных обязательств от правительства Мали".

Германские военнослужащие задействованы в двух миссиях в Мали. Первая - инструкторская EUTM, вторая - Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA). Численность германских военных, участвующих в EUTM, составляет около 330 человек. В операции MINUSMA задействованы порядка 1,1 тыс. солдат Бундесвера. Решение о продлении участия контингента ФРГ в Мали должно быть принято Бундестагом в мае.