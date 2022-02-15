Байден и Джонсон обсудили российскую угрозу и санкции

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор. Лидеры обсудили угрозу вторжения Росси в Украину и договорились о санкциях против РФ, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Об этом информировали пресс-служба Белого дома и пресс-служба премьер-министра Великобритании.

В Белом доме отметили, Байден и Джонсон подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Они обсудили свои недавние дипломатические контакты с Украиной и Россией и рассмотрели текущие дипломатические усилия по сдерживанию РФ.

"Они обсудили усилия по укреплению оборонительной позиции на восточном фланге НАТО и подчеркнули постоянную тесную координацию между союзниками и партнерами, в том числе готовность наложить серьезные последствия на Россию, если она решит продолжить военную эскалацию" , - говорится в заявлении Белого дома.

У Джонсона отмечают, что Джонсон и Байден рассказали друг другу о своих недавних дискуссиях с другими мировыми лидерами.

"Они согласились, что остается решающее окно для дипломатии и для России, чтобы отступить от своих угроз в адрес Украины" , - говорится в сообщении.

Лидеры подчеркнули, что любое дальнейшее вторжение в Украину приведет к затяжному кризису для России с далеко идущим ущербом как для России, так и для всего мира.

"Они согласились с тем, что западные союзники должны сохранять единство перед лицом угроз со стороны России, включая введение значительного пакета санкций в случае эскалации российской агрессии. Они также подтвердили необходимость того, чтобы европейские страны уменьшили свою зависимость от российского газа, и этот шаг больше, чем любой другой, нанесет удар по стратегическим интересам России" , - отметили в Великобритании.

Напомним, что недавно Байден говорил об Украине с Путиным. При этом до сих пор непонятно, будет ли вторжение РФ в Украину.

Также сообщалось, что Джонсон планирует переговоры с европейскими лидерами об Украине. Речь пойдет о поддержке нашей страны.