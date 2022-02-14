Полиция сообщила о задержании поджигателей элитного авто в Киеве

В Киеве полицейские задержали трех молодых людей за поджог автомобиля в Печерском районе, сообщает Корреспондент.

По данным отдела коммуникации полиции Киева, поступила информация о том, что на улице Большая Васильковская горит автомобиль. По указанному адресу немедленно выехала бригада ГСЧС и следственно-оперативная группа полиции.

Оперативники изъяли записи с камер видеонаблюдения, после изучения которых было установлено, что единственной вероятной причиной пожара был поджог автомобиля.

Камеры зафиксировали, как двое из них облили автомобиль легковоспламеняющимся веществом и подожгли, а после скрылись с места происшествия вместе с третьим сообщником, который наблюдал за местностью. В результате возгорания поврежден салон и моторный отсек автомобиля.

Полицейские установили маршрут движения злоумышленников и менее чем за сутки задержали их в Черкассах. Фигурантами оказались жители Кривого Рога. Один 2000 года рождения, а также двое несовершеннолетних, 2004 и 2005 годов рождения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до десяти лет.