ОП рекомендует украинцам не закупать валюту
Заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма не советует украинцам снимать наличные в банкоматах и покупать доллары, сообщает УНИАН.
"Есть определенный здоровый курс. Это 27, максимум 28,5 грн. А есть спекулятивный курс, который создается, когда люди рисуют себе виртуальные сценарии, вероятность которых очень низка. Это блокада, бомбардировка и тому подобное. Эти сценарии начинают закладывать в финансовые рынки. Появляется паника. Который бы не создавался информационный давление, курс доллара не должен превышать 30 грн. Резервов НБУ более чем достаточно, чтобы унять панику. Я обращаюсь к гражданам. Если есть желание купить доллар по 28 или даже по 29,5, купите. Но вы потеряете, потому что в течение 2-3 месяцев курс откатится на нормальный уровень в 27-28 грн, и кто-то потеряет 5 -10% сбережений", - заявил Шурма в эфире программы Право на власть.
В ОП заверили, что НБУ и коммерческих банков достаточно ликвидности для обеспечения любого снятия наличных с карт.
"Свободная ликвидность банковской системы составляет 200 млрд грн. Это те средства, которые могут быть мгновенно выданные населению, но наличность, это всегда больший рынок, чем средства на карточках ", - сказал Шурма.