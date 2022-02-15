ОП рекомендует украинцам не закупать валюту

Заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма не советует украинцам снимать наличные в банкоматах и покупать доллары, сообщает УНИАН.

"Есть определенный здоровый курс. Это 27, максимум 28,5 грн. А есть спекулятивный курс, который создается, когда люди рисуют себе виртуальные сценарии, вероятность которых очень низка. Это блокада, бомбардировка и тому подобное. Эти сценарии начинают закладывать в финансовые рынки. Появляется паника. Который бы не создавался информационный давление, курс доллара не должен превышать 30 грн. Резервов НБУ более чем достаточно, чтобы унять панику. Я обращаюсь к гражданам. Если есть желание купить доллар по 28 или даже по 29,5, купите. Но вы потеряете, потому что в течение 2-3 месяцев курс откатится на нормальный уровень в 27-28 грн, и кто-то потеряет 5 -10% сбережений" , - заявил Шурма в эфире программы Право на власть.

В ОП заверили, что НБУ и коммерческих банков достаточно ликвидности для обеспечения любого снятия наличных с карт.