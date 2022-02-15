Монастырский предупредил водителей о проверках на дорогах

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что водителям надо быть готовыми к проверкам своих транспортных средств, сообщает УНИАН.

"Во-первых, я хочу сказать, что я и моя семья остается здесь, в Украине. Относительно усиленного варианта несения службы. Речь идет о том, что будет усилена охрана объектов критической инфраструктуры. Будет больше полиции на улицах, будут больше проверять автомобили. И я прошу водителей с пониманием отнестись к этому. Но никаких ограничений конституционных прав, в частности права на митинги, конечно не будет, потому что такие ограничения есть только при введении военного положения" , - заявил Монастырский в эфире программы "Право на владу", комментируя введение усиленного режима несения службы в полиции до 19 февраля.

По его словам, о введении военного положения в стране речь пока не идет.