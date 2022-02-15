В Украине запустили смарт систему управления дорожным движением

На трассе Киев – Борисполь заработала первая в Украине "умная" система управления дорожным движением. Она дает возможность оператору контролировать все с одного места.﻿ Речь идет о системе Invipo.﻿, сообщает Обозреватель.

Система позволяет оператору управлять всем с одного места.
Система позволяет оператору управлять всем с одного места. Источник: "Укравтодор"

Как говорится на Facebook-странице "Укравтодора", указанная платформа позволяет интегрировать интеллектуальны транспортные системы, а именно: объединяет дорожные технологии и системы, централизует их контрольные точки, собирает и проверяет данные, создает умные сценарии и аналитические инструменты.

"Invipo позволяет операторам контролировать и управлять дорожными технологиями, устройствами и системами с одного места", – сказано в сообщении.
Система работает на трассе Киев - Борисполь.
Система работает на трассе Киев - Борисполь. Источник: "Укравтодор"

На информационных табло отображается одновременно информация о дорожных условиях и ограничениях, разрешенная скорость, пробки, температура и состояние дорожного покрытия.

Система называется Invipo.
Система называется Invipo. Источник: "Укравтодор"
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