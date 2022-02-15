В Украине запустили смарт систему управления дорожным движением
На трассе Киев – Борисполь заработала первая в Украине "умная" система управления дорожным движением. Она дает возможность оператору контролировать все с одного места. Речь идет о системе Invipo., сообщает Обозреватель.
Как говорится на Facebook-странице "Укравтодора", указанная платформа позволяет интегрировать интеллектуальны транспортные системы, а именно: объединяет дорожные технологии и системы, централизует их контрольные точки, собирает и проверяет данные, создает умные сценарии и аналитические инструменты.
"Invipo позволяет операторам контролировать и управлять дорожными технологиями, устройствами и системами с одного места", – сказано в сообщении.
На информационных табло отображается одновременно информация о дорожных условиях и ограничениях, разрешенная скорость, пробки, температура и состояние дорожного покрытия.