В Украине запустили смарт систему управления дорожным движением

На трассе Киев – Борисполь заработала первая в Украине "умная" система управления дорожным движением. Она дает возможность оператору контролировать все с одного места.﻿ Речь идет о системе Invipo.﻿, сообщает Обозреватель.

Система позволяет оператору управлять всем с одного места. Источник: "Укравтодор"

Как говорится на Facebook-странице "Укравтодора", указанная платформа позволяет интегрировать интеллектуальны транспортные системы, а именно: объединяет дорожные технологии и системы, централизует их контрольные точки, собирает и проверяет данные, создает умные сценарии и аналитические инструменты.

"Invipo позволяет операторам контролировать и управлять дорожными технологиями, устройствами и системами с одного места" , – сказано в сообщении.

Система работает на трассе Киев - Борисполь. Источник: "Укравтодор"

На информационных табло отображается одновременно информация о дорожных условиях и ограничениях, разрешенная скорость, пробки, температура и состояние дорожного покрытия.