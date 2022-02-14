Гутерреш напомнил РФ положение Устава ООН об угрозе государствам

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш напомнил об основополагающем принципе международного права: воздерживаться от угрозы территориальной целостности государств, сообщает Укринформ.

«Как генеральный секретарь Организации Объединенных Наций я обязан призвать к полному соблюдению Устава ООН, основополагающему принципу международного права» , - заявил Гутерреш журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Гутерреш процитировал документ:

«Все члены должны разрешать свои международные споры мирными способами таким образом, чтобы международный мир, безопасность и справедливость не подвергались опасности. Все члены должны удерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства или любым другим способом, несовместимым с целями Организации Объединенных Наций».

Генсек выразил глубокую обеспокоенность «увеличением напряженности и усилением спекуляций по поводу потенциального военного конфликта в Европе».

По его словам, необходимо учитывать «цену человеческих страданий, разрушений и ущерб европейской и глобальной безопасности».

«Мы просто не можем допустить даже возможности такой катастрофической конфронтации» , - подчеркнул Гутерреш.

Он отметил, что будет полностью заниматься этим «в ближайшие часы и дни». А также напомнил, что в понедельник провел телефонные разговоры с Дмитрием Кулебой и Сергеем Лавровым. «И мое послание совершенно ясно: альтернативы дипломатии нет, все вопросы, в том числе самые сложные, могут и должны решаться и решаться в дипломатических рамках».

По словам Гутерреша, пора разрядить напряженность и принять меры по деэскалации:

«Здесь нет места в зажигательной риторике. Публичные заявления должны быть направлены на снижение напряженности, а не на ее разжигание».

Отказ от дипломатии в пользу конфронтации – «это не пересечение всех границ, это скачок в бездну», добавил генсек, подчеркнув, что вся команда ООН остается работать в Украине.