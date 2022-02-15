На западе Украины происходит бум на аренду недвижимости

Возможность нового нападения Российской Федерации на Украину увеличил спрос на жилье и офисы в западных областях Украины, сообщает УНИАН.

Как говорится в материалах ТСН,﻿ чаще всего арендой интересуются жители восточных и южных областей, реже столицы. В разговорах с риелторами люди не скрывают – хотят пересидеть опасность возможной агрессии со стороны России. Переломными стали эти выходные.

Недвижимостью в Ивано-Франковске активно интересуются уже две недели жители восточной и южной частей Украины. Большие компании ищут офисы и жилье для своих сотрудников. Недвижимостью интересуются и звезды шоу-бизнеса.

"Интересуются арендой на срок от двух до четырех месяцев с возможностью дальнейшего продления. Тех компаний, которые ранее уже арендовали помещения, немного и они уже внесли залоги" , - рассказал глава областного отделения ассоциации специалистов по недвижимости Украины Виктор Фурдиякан.

В соседнем Львове сдавать недвижимость на такое короткое время не хотят. По словам местных риелторов, ситуация кардинально поменялась на прошедших выходных – если ранее интересовались предложениями и ценами, то сейчас люди переселяются.

При этом в Черновцах чаще всего спрашивают про таунхаусы, частные дома и загородную недвижимость. Занято даже жилье, которое сдают посуточно. В то же время в Тернополе и Луцке спокойнее, хотя спрос на жилье тоже есть, но чаще всего это семьи с детьми.

"Последнюю неделю-полторы мы видим увеличение динамики… Это Харьков, Киев, Днепр" , - отметил риелтор из Луцка Роман Вольчинский.

Несмотря на ажиотаж цены на аренду недвижимости не выросли нигде, кроме Львова. Месяц в двух-трех комнатной квартире в среднем обойдется от 6 до 10 тысяч гривен.