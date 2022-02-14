США продолжают считать высокой угрозу вторжения России

США продолжают считать высокой угрозу вторжения России

Администрация США продолжает считать угрозу масштабных военных действий со стороны России как реальную, учитывая последние передвижения войск РФ у украинской границы. Об этом заявил на пресс брифинге спикер Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает Укринформ.

«Сейчас выглядит более реальным, чем когда-либо ранее, что Россия может принять решение пойти на военные действия. Учитывая дальнейшее подтягивание к украинской границе новых сил РФ, а также расположение российских войск вокруг Украины, вторжение, как мы уже говорили, может начаться в любой момент», - заявил спикер Госдепа.

В то же время, по его словам, до сих пор остается непонятным, заинтересована ли Москва идти по дипломатическому пути вместо применения силы. Представитель Госдепа также подчеркнул: если Россия поставила цель разделить США с союзниками и партнерами, она потерпит неудачу.

"В любом случае мы более объединены в противостоянии угрозам и агрессии России", - подчеркнул Прайс.

Он также отметил, что США и другие страны активизируют совместные усилия, чтобы сдержать РФ и привлечь ее к ответственности в случае агрессии. В этом контексте США стремятся добиться деэскалации дипломатическими усилиями и призвал Россию действовать тем же путем.

«Независимо от того, что произойдет дальше, мы решительно поддерживаем суверенитет Украины, территориальную целостность Украины и будем и дальше оказывать помощь народу Украины», - подчеркнул Прайс.

Он добавил, что США продолжат тесную координацию с Украиной, а также с союзниками и партнерами.

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