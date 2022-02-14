США продолжают считать высокой угрозу вторжения России

Администрация США продолжает считать угрозу масштабных военных действий со стороны России как реальную, учитывая последние передвижения войск РФ у украинской границы. Об этом заявил на пресс брифинге спикер Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает Укринформ.

«Сейчас выглядит более реальным, чем когда-либо ранее, что Россия может принять решение пойти на военные действия. Учитывая дальнейшее подтягивание к украинской границе новых сил РФ, а также расположение российских войск вокруг Украины, вторжение, как мы уже говорили, может начаться в любой момент» , - заявил спикер Госдепа.

В то же время, по его словам, до сих пор остается непонятным, заинтересована ли Москва идти по дипломатическому пути вместо применения силы. Представитель Госдепа также подчеркнул: если Россия поставила цель разделить США с союзниками и партнерами, она потерпит неудачу.

"В любом случае мы более объединены в противостоянии угрозам и агрессии России" , - подчеркнул Прайс.

Он также отметил, что США и другие страны активизируют совместные усилия, чтобы сдержать РФ и привлечь ее к ответственности в случае агрессии. В этом контексте США стремятся добиться деэскалации дипломатическими усилиями и призвал Россию действовать тем же путем.

«Независимо от того, что произойдет дальше, мы решительно поддерживаем суверенитет Украины, территориальную целостность Украины и будем и дальше оказывать помощь народу Украины» , - подчеркнул Прайс.

Он добавил, что США продолжат тесную координацию с Украиной, а также с союзниками и партнерами.