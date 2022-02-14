Резников рассказал о военной обстановке вокруг Украины
Ни на одном участке вблизи границы Украины Россия не создала наступательную ударную группировку. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.
«По состоянию на сегодня, 14 февраля 2022 года, ни в одном месте, я об этом ответственно заявляю, пользуясь данными украинского разведывательного общества и данными, которые получаем от партнеров, не создана наступательная ударная группировка», - подчеркнул министр в эфире канала 1+1.
По его словам, даже если в Кремле все же примут решение о полномасштабном вторжении в Украину, российской армии потребуется время для формирования ударной наступательной группировки.
Алексей Резников также договорился с белорусским коллегой Виктором Хрениным о взаимодействии на уровне атташе по военным вопросам - 15 и 19 февраля представитель Украины посетит учебу в соседней стране.
«Генерал Хренин заверил меня, что никаких агрессивных действий со стороны РБ они не хотят и не будут делать, это оборонные учения. Он заверил меня, что ВС РФ у них находятся временно во время учений... что это временный момент проведения учений, которые у них были спланированы», - рассказал Резников в эфире «Свобода слова» на ICTV.
По словам главы Минобороны Украины, он также отметил, что у учений «Метель-2022» - чисто оборонительный характер и никаких агрессивных действий и планов против РБ Украина не имеет. Кроме того, он заверил белорусского коллегу, что все вопросы по ситуации в ОРДЛО Украина будет решать исключительно политико-дипломатическим путем.
Министры двух стран договорились продолжить диалог и в случае возникновения любых непредвиденных ситуаций немедленно коммуницировать на уровне атташе, министерств обороны и иностранных дел.
Резников также сообщил, что обсудил перспективу предстоящей встречи с министром обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.
«Мы договорились о предстоящей встрече», – заявил глава минобороны.
По словам министра, он поделился с Ламбрехт своими соображениями о возможной поддержке со стороны правительства Германии.