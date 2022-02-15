Канада впервые применит закон о ЧС для борьбы с COVID-протестами

Впервые в истории Канады в стране применят Закон о чрезвычайных ситуациях – он предоставит федеральному правительству дополнительные полномочия для борьбы с длительными COVID-протестами, сообщает Украинская правда.

Как говорится в материалах CBC, со ссылкой на премьер-министра Канады Джастина Трюдо, беспрецедентное применение Закона о чрезвычайных ситуациях дает полиции больше инструментов для восстановления порядка в местах, где публичные собрания являются незаконными и опасными действиями, такими как блокада и оккупация.

Отмечается, что меры будут географически нацелены, "умны и пропорциональны угрозам, для устранения которых они предназначены".

Правительство также выделяет и охраняет критические зоны, такие как пограничные переходы и аэропорты. По словам Трюдо, применение закона также позволит правительству обеспечить предоставление основных услуг, таких как буксировка грузовиков.