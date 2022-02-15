Канада впервые применит закон о ЧС для борьбы с COVID-протестами
Впервые в истории Канады в стране применят Закон о чрезвычайных ситуациях – он предоставит федеральному правительству дополнительные полномочия для борьбы с длительными COVID-протестами, сообщает Украинская правда.
Как говорится в материалах CBC, со ссылкой на премьер-министра Канады Джастина Трюдо, беспрецедентное применение Закона о чрезвычайных ситуациях дает полиции больше инструментов для восстановления порядка в местах, где публичные собрания являются незаконными и опасными действиями, такими как блокада и оккупация.
Отмечается, что меры будут географически нацелены, "умны и пропорциональны угрозам, для устранения которых они предназначены".
Правительство также выделяет и охраняет критические зоны, такие как пограничные переходы и аэропорты. По словам Трюдо, применение закона также позволит правительству обеспечить предоставление основных услуг, таких как буксировка грузовиков.
"Теперь ясно, что существуют серьезные проблемы со способностью правоохранительных органов эффективно обеспечивать соблюдение закона… Речь идет о том, чтобы обеспечить безопасность канадцев, защитить рабочие места людей и восстановить доверие к нашим институтам", - заявил Трюдо.