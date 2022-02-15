Канада предоставит Украине летальное оружие и кредит

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правительство приняло решение выдать Украине кредит и поставить летальное вооружение на сумму в 7,8 миллиона канадских долларов (примерно 6,1 миллиона долларов США) на фоне угрозы вторжения РФ, сообщает Новое время.

Глава правительства отметил, что кредит будет предоставлен на сумму до 500 миллионов канадских долларов (примерно $392,8 млн), пишут канадские СМИ.

"По итогам переговоров с украинскими партнерами и с учетом обострения ситуации я одобрил выделение Украине летального оружия и боеприпасов на сумму 7,8 млн долларов" , — заявил Трюдо.

Премьер-министр отметил, что «важно знать, что Канада продолжит поддерживать Украину, ее независимость, целостность, суверенитет и право на самооборону».

Накануне Министерство обороны Канады сообщило, что часть военных инструкторов временно покинут Украину и будут переведены в другую страну.

Командование вооруженных сил отказалось предоставить информацию о числе канадских военных и дальнейшем месте их дислокации.

Также Канада приняла решение временно перенести свое посольство из Киева во Львов.