Арахамия назвал источники денег на повышение выплат военным

Деньги на повышение выплат военнослужащим намерены выделить из разных источников. Одним из них станет программа "Большое строительство".﻿ Об этом журналистам заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Обозреватель.

Вторым источником станет повышение ренты для газодобывающих компаний.

Политик отметил, что за декабрь 2021 года указанные предприятия вывели 6 миллиардов долларов из Украины – то есть, половину от всех выведенных средств.

По его словам, соответствующий законопроект увеличивает ренту вдвое, если рыночная стоимость газа превышает 400 долларов. Арахамия подчеркнул, что это является "налогом на роскошь".

Напомним, что с 1 марта 2022 года выплаты украинским военным повысят на 30%. Указ был подписан президентом Владимиром Зеленским. Также повышение коснется военнослужащих Госпогранслужбы и Национальной гвардии – на 20%.