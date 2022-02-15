Трухин был на заседании фракции "СН" с участием Зеленского

Нардеп "Слуги народа" Александр Трухин был на заседании фракции с участием президента. Вопрос исключения нардепов из фракции, замешанных в коррупционных скандалах, может быть рассмотрен на следующем "плановом заседании "Слуги народа", сообщает Левый берег.

"Трухин был на заседании фракции (под председательством президента). Но вопрос по нему (по скандальному видео ДТП) не задавали. Хотя депутаты реагировали на него по-разному. Единицы с ним говорили" , - рассказал изданию один из нардепов фракции "СН".

Собеседники также утверждают, что "в настоящее время все (депутаты) обсуждают новое видео Трухина (где нардеп называет видео с места ДТП фейком)".

В то же время глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что вопрос исключения нардепов "сегодня (14 февраля - ред.) не рассматривался. Была же другая адженда (безопасная)".

По его словам, вопрос исключения нардепов (Трухина и Кузьминых) может быть рассмотрен на следующем "плановом заседании".