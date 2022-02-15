Кабмин внес законопроект об увеличении ренты на газ

Кабинет министров Украины зарегистрировал свой законопроект, которым предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, привязав рентную плату за добычу природного газа к цене его реализации, сообщает Интерфакс-Украина.

Законопроект №7038-1 предполагает введение еще больших рентных ставок, чем инициатива главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

При этом целью повышения ренты Кабмин в своем законопроекте указывает "содействие развитию рынка внутренних перевозок авиационным транспортом, повышение уровня доступности авиационных перевозок на внутреннем рынке и удешевление их стоимости".

Так, правительство предлагает вместо действующей ренты для газа, извлеченного из старых скважин с залежей до 5 км и залежей свыше 5 км, на уровне 29% и 14%, ставки от 29% до 74% и от 14% до 59% соответственно.

Вместо действующих рентных ставок для газа, извлеченного из новых скважин с залежей до 5 км и залежей свыше 5 км, на уровне 12% и 6% предлагаются ставки от 12% до 67% и от 6% до 53% соответственно.

Кабмин также дублирует инициативу рассчитывать фактическую цену реализации природного газа по наибольшему из трех вариантов: средняя таможенная стоимость ввозимого импортного газа; среднеарифметическое значение между ценами Bid и Ask в Complete European Gas prices отчета Argus European Natural Gas; средняя цена реализации (без НДС) по результатам электронных биржевых торгов на украинских товарных биржах.

В результате получения дополнительных поступлений от газодобытчиков КМУ предлагает до 31 декабря 2024 года налог снизить для операций по предоставлению услуг воздушного транспорта по внутренней перевозке пассажиров и багажа на добавленную стоимость до 7%.