Госдеп призвал американцев покинуть Беларусь и Приднестровье

Госдепартамент США рекомендовал американцам немедленно покинуть Беларусь и Приднестровье в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом говорится на сайте бюро консульских дел Соединенных Штатов, сообщает Сегодня.

"Не въезжайте в Беларусь из-за произвольного применения законов, риска задержания, необычного и вызывающего беспокойство наращивания российской военной мощи вдоль границы Беларуси с Украиной, COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд" , — сообщил Госдеп.

В сообщении ведомства указывается, что гражданам США в Беларуси необходимо незамедлительно уехать из республики "коммерческими или частными средствами".