В ЛДПР опровергли "воспаление мозга" у Жириновского

В российской партии ЛДПР заявили, что их лидер Владимир Жириновский идет на поправку, якобы его состояние стабильное.﻿ Информацию об этом распространила пресс-служба партии, сообщает УНИАН.

При этом в ЛДПР заявили о подготовке исков "по спекуляциям о здоровье" Жириновского и что прекращают сотрудничество с теми, кто "пичкал читателей враньем".

"В последние дни ЛДПР столкнулась с беспрецедентным уровнем лжи в медиа. Практически каждый день ряд no name СМИ пичкают читателей враньем от анонимных источников… Ни один из инсайдов не оправдался. Все оказались примитивными сказками" , – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Жириновский продолжает руководить партией и "в курсе всех событий".

До этого сообщалось, что у политика диагностировали "серьезные воспалительные процессы в головном мозге".