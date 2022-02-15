В Японии изобрели луноход с руками

Японская компания GITAI создала телеуправляемого робота-лунохода с руками, а затем провела его испытания, сообщает Лента.Ру.

Как говорится на официальном сайте организации, тестирования проводились на полигоне JAXA с имитацией лунного рельефа в городе Сагамихара, Япония. Среди главных задач лунохода — разведка поверхности Луны, добыча полезных ископаемых, сборка техники и техническое обслуживание. Разработчики заявили, что робот прошел все необходимые испытания по четырем пунктам: тест на мобильность и преодоление препятствий, на сборку солнечных батарей, на добычу лунных ресурсов, а также на подъем на холм.

Конструкторы снарядили GITAI R1 четырьмя колесами, которые имеют угол вращения 360 градусов, что позволит ему ездить боком и преодолевать песчаные поверхности под наклоном до 20 градусов. Кроме того, робот оснащен фонариком, двумя руками и камерами. Управление разработки полностью удаленное, оператор может контролировать передвижение и конечности GITAI R1 с помощью VR-контроллеров.