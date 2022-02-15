Глоба назвал знаки Зодиака, для которых март принесет перемены

Гороскоп на март 2022 расскажет про три знака Зодиака, для которых начало весны станет решающим жизненным периодом. Знаменитый астролог Павел Глоба рассказал, кому больше всех повезет в период, когда весна сменит зиму, пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.

Близнецы

Павел Глоба прогнозирует, что первый месяц весны принесет "ветер перемен" в жизнь Близнецов. Пришло время делать выводы и закрывать старые страницы жизни, и вам следует быть к этому готовым. Особенно вам повезет в работе и карьере, где благоприятные дни будут сопутствовать множеству новых дел. А вот в личной жизни все будет не так гладко.

Рак

В начале весны, когда природа начнет расцветать, Раков ждут положительные события. Вы сможете побаловать себя шопингом или дорогими подарками. В марте большая вероятность начала новых романтических отношений. Одинокие представители знака встретят похожего на себя человека, а у семейных Раков укрепятся узы брака.

Скорпион

Представители этого знака в начале весны решатся на перемены. Скорее всего получится переехать в новое жилье или купить недвижимость. В финансах стабильности ожидать Скорпионам не стоит, но средств на простые нужды вполне будет хватать.