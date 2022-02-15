В Киеве продолжают работу посольства всех стран ЕС
В Киеве продолжают работу все посольства стран Европейского Союза. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, сообщает Корреспондент.
Об этом он написал в Twitter по итогам встречи послов стран-членов ЕС с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
"Полная поддержка Украины в сложившейся ситуации военного, экономического, психологического давления со стороны России. В Киеве продолжают работать посольства всех стран-членов ЕС", - написал Маасикас.
Также он выразил благодарность Дмитрию Кулебе за встречу с послами стран-членов ЕС, прошедшую в понедельник, 14 февраля.