На КПВВ с Крымом появились бесплатные автобусы

На контрольных пунктах въезда-выезда Каланчак и Чонгар с понедельника, начали курсировать специальные бесплатные автобусы, сообщает Корреспондент.

Как информирует Госпогранслужба, автобусы появились при содействии Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Автобусы будут перевозить граждан от КПВВ к административной границе с Крымом и обратно. Перевозки будут бесплатными и доступными с 08:00 до 18:00 ежедневно.

Услуга ориентирована на лиц с инвалидностью, пожилых людей, беременных женщин, граждан с детьми и других маломобильных групп.