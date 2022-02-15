Курс валют НБУ на 15 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 15 февраля 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 14 февраля, достиг уровня 28.54 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 32.33 за 1 евро.

Курс рубля повысился на 1 коп до 3.74 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 38.62 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 30.85 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 7.12 за 1 польский злотый.