Курс валют НБУ на 15 февраля

Курс валют НБУ на 15 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 15 февраля 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 14 февраля, достиг уровня 28.54 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 32.33 за 1 евро.

Курс рубля повысился на 1 коп до 3.74 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 38.62 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 30.85 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 7.12 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 28.535500 +0.501
EUR Евро 32.326400 +0.349
RUB Рубль 0.373710 +0.001
GBP Фунт стерлингов 38.621400 +0.548
CHF Швейцарский франк 30.847500 +0.564
PLN Польский злотый 7.120700 +0.047
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