Курс валют НБУ на 15 февраля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 15 февраля 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 14 февраля, достиг уровня 28.54 за 1 доллар.
Курс евро вырос до уровня 32.33 за 1 евро.
Курс рубля повысился на 1 коп до 3.74 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов достиг уровня 38.62 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос до уровня 30.85 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого достиг уровня 7.12 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|28.535500
|EUR
|Евро
|32.326400
|RUB
|Рубль
|0.373710
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.621400
|CHF
|Швейцарский франк
|30.847500
|PLN
|Польский злотый
|7.120700