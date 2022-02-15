Коломойский: Закон об олигархах хороший, мне выгодно
Олигарх Игорь Коломойский считает полезным закон об олигархах., сообщает Украинская правда.
На вопрос журналиста, не страшен ли Коломойскому этот закон, он ответил, что "с точки зрения минусов – вообще никаких проблем".
"Как мне объяснили адвокаты, мне это выгодно, меня это устраивает. Это хороший закон. Если не посадят здесь, тогда ты полностью легализован на Западе", – рассказал Коломойский.
"Когда ты честный человек, тебя все равно спрашивают, а "откуда дровишки"? А теперь вот у меня электронная декларация, вот закон об олигархах, вот я ее сдал, вот меня пока не посадили, вот справка, что никаких уголовных дел касательно этого закона"
, – добавил олигарх.
По его словам, если честно исполнить нормы закона об олигархах, то это гарантирует неприменение санкций от СНБО или остутсвие каких-либо уголовных производств.
"Да, я в реестре олигархов. Но государство признало, что все, что у меня есть, нажито честным непосильным трудом", – отметил Коломойский.