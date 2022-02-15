Коломойский: Закон об олигархах хороший, мне выгодно

Олигарх Игорь Коломойский считает полезным закон об олигархах.﻿, сообщает Украинская правда.

На вопрос журналиста, не страшен ли Коломойскому этот закон, он ответил, что "с точки зрения минусов – вообще никаких проблем".

"Как мне объяснили адвокаты, мне это выгодно, меня это устраивает. Это хороший закон. Если не посадят здесь, тогда ты полностью легализован на Западе" , – рассказал Коломойский.

"Когда ты честный человек, тебя все равно спрашивают, а "откуда дровишки"? А теперь вот у меня электронная декларация, вот закон об олигархах, вот я ее сдал, вот меня пока не посадили, вот справка, что никаких уголовных дел касательно этого закона" , – добавил олигарх.

По его словам, если честно исполнить нормы закона об олигархах, то это гарантирует неприменение санкций от СНБО или остутсвие каких-либо уголовных производств.