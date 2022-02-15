Правительство утвердило план мероприятий ко Дню единения

Правительство Украины утвердило план мероприятий в рамках празднования Дня единения, установленного указом президента Зеленского, сообщает Зеркало недели.

Как информирует Правительственный портал, премьер-министр Денис Шмыгаль отдельно отметил, что по инициативе президента выплаты военнослужащим ВСУ будут повышены на 30% уже с 1 марта, а до 20% с начала 2022 года возрастет денежное обеспечение военнослужащих Госпогранслужбы и Нацгвардии (с учетом уже принятого решения о повышении на 10% с 1 февраля).

Это повышение выплат также в плане мероприятий, который правительство одобрило во исполнение указа президента от 14 февраля №53/2022 "О неотложных мерах по консолидации украинского общества".

"День единения должен консолидировать украинцев перед угрозой и информационным давлением. Правительство продемонстрировало свою сплоченность, оперативно наработав план мероприятий, в котором, в частности, предполагается повышение выплат для наших военнослужащих. Мы ожидаем такой же консолидации от органов местного самоуправления и всего общества, ведь именно единение - несгибаемая сила Украины" , — заявил премьер.

Также план мероприятий предусматривает: