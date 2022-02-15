В Запорожье за сутки развернули пункт управления терробороны

В Запорожской области в течение 24 часов развернули центр подготовки военнослужащих. Об этом заявил председатель ОГА Александр Старух во время выездного рабочего совещания вместе со штабом территориальной обороны, сообщает Укринформ.

"В Запорожской области создана бригада территориальной обороны в составе шести батальонов. Цель терробороны - обеспечить тылы нашей армии, спокойствие, правопорядок. Это условный мост между общественностью и армией" , - сказал Старух.

По его словам, бригада терробороны сформирована на 75%. Она состоит из профессиональных военных, граждан, заключающих контракт, и добровольческих формирований.

Фото: ukrinform.com

"Не нужно паниковать. Любая паника - это подарок врагам. Ситуация в Украине контролируемая и прогнозируемая. Разработанный алгоритм действий на разные случаи. Война - прежде всего гибридная, враги пытаются контролировать мозг людей. Поэтому нужно сохранить спокойствие... Наша армия вооружена и находится в лучшей форме, чем когда-либо" , - подчеркнул глава ОГА.

Вместе с правоохранителями и военными он ознакомился с работой центра подготовки военнослужащих, который был развернут за 24 часа.

"За сутки мы развернули пункт управления, с которого руководитель имеет возможность управлять подразделениями. Здесь есть все необходимое, в том числе баня и полевая кухня. Такой центр может быть развернут на любой местности. На его базе отрабатывается способность управления подразделениями, тактические действия, анализируются все недостатки, чтобы их не допускать при выполнении уже боевого задания" , - прокомментировал командир воинской части 3029 НГУ подполковник Сергей Сердюк.

Фото: ukrinform.com

Также руководство области ознакомилось с деятельностью центра подготовки воинской части 3029 НГУ. Именно здесь военные проходят как одиночную подготовку, так и в составе взводов. Здесь расположены посты КПП, тактический городок, окопы БТР, локация для огневой подготовки.

Во время визита руководства области в тактическом городке подготовку по стрельбе проходило подразделение разведки.

Старух также взял в руки оружие и показал, что умеет стрелять из снайперской винтовки, пулемета ПКМ и автомата АК.

Ожидается, что депутаты Запорожского областного совета соберутся на сессию, где должны одобрить программу финансовой поддержки терробороны. По предварительным оценкам, на организацию и поддержку терробороны должны выделить 30 млн. гривен